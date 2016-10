Natalzinho viaja para Porto Velho em busca de apoio para campeonatos

O Presidente da Liga Vilhenense de Futebol (LFV) e vice-presidente da Federação de Futebol de Rondônia (FFER), Natal Pimenta Jacob, o “Natalzinho”, viaja para Porto Velho nesta quinta-feira, 6, para buscar apoio e recursos para o esporte.

Em visita ao Extra de Rondônia, Natalzinho falou por telefone com o secretário estadual de esportes Ilmar Esteves e marcou compromisso para buscar apoio junto ao governo, deputada Rosângela Donadon juntamente com a FFER para realização do campeonato Municipal e Rural de futebol.

Segundo Natal, a prefeitura não está podendo ajudar e cedeu somente o estádio pra jogos durante a noite. “Os clubes que puderem ajudar, ou abrir mão de alguma coisa, pois queremos realizar as competições ainda no final deste mês”, destacou Natal.

Chegando de Porto Velho, o desportista prometeu buscar apoio também nas empresas vilhenenses. “Acredito que as competições tanto no amador como os eventos culturais voltarão a acontecer com a nova administração”, falou Natal.

Nos bastidores, comentam que Natalzinho deverá ser o futuro secretário de esportes, pois foi um dos coordenadores da campanha de Rosani Donadon.

O mesmo conta que possue a simpatia das pessoas que estiveram à frente da campanha. Natalzinho relembra que quando era secretário de esporte e cultura teve o reconhecimento da população e os maiores índices de aceitação na história vilhenense.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia