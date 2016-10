Professora lança livro que auxilia na produção de texto na escola em Vilhena

A professora Enilde Rocha Vieira da Costa lança nesta quinta-feira, 6, o livro “Leitura, escrita e a construção do sujeito autor”, em Vilhena.

O trabalho é resultado de pesquisa de mestrado realizado na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no campus de Porto Velho.

O lançamento da obra ocorrerá a partir das 21h00, durante o Seminário de Estudos Linguísticos e Literários (XXI SELL), que será realizado na Igreja Batista Manancial, na rua José Mendes, 896, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com Enilde, “o tema refere-se à autoria, isto é, a construção do sujeito em práticas de letramento. O objetivo do livro é contribuir com as pesquisas na área de Língua Portuguesa, mais especificamente, no que se refere à produção de texto no espaço escolar, pontuando que somente a análise de elementos gramaticais não são suficientes para a identificação do sujeito autor”.

A AUTORA

Formada em Letras Português na UNIR, campus de Vilhena, Enilde Rocha cursou o magistério, como segundo grau profissionalizante. Logo após, ao terminar a graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Rondônia, campus de Vilhena, ingressou em 2009, via concurso, como professora da rede estadual de educação.

Em 2015, defendeu o Mestrado na UNIR, em Porto Velho. Atualmente é também professora substituta do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários no campus de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação