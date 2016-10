Quatro foragidos da justiça são capturados pela PRF na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou quatro foragidos da justiça nas últimas 24 horas. Os fatos ocorreram durante fiscalização de rotina, na BR-364, nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jaru e Vilhena.

A primeira ocorrência foi realizada no dia 04/10, por volta das 18h30, quando a equipe da PRF abordou a motocicleta HONDA/CITY DX FL, cor preta, ano 2012, no quilômetro 708 da BR-364, conduzida por um homem de 43 anos. Ao efetuar buscas nos sistemas de segurança, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Criminais de Assis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pena de prestar serviços à comunidade.

Por volta das 19 horas do mesmo dia, o veículo GM/CORSA MILE, cor prata, ano 2001, foi abordado pelos agentes de plantão da PRF, nas proximidades do quilômetro 520 da BR-364.

Consultado o banco de dados, os policiais rodoviários federais descobriram que o condutor de 27 anos se tratava de um foragido da justiça, pois possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Única do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso, acusado de cometer homicídio.

Minutos depois, às 19h30, os policiais abordaram no quilômetro 432 da BR-364, um ônibus de transporte interestadual que fazia linha de Porto Velho/RO a Brasília/DF.

Ao consultar os dados dos passageiros nos sistemas de segurança, a equipe constatou um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Nesta manhã, quarta-feira (05), a equipe de plantão da PRF abordou o ônibus que fazia linha de Cuiabá/MT e Porto Velho/RO, no quilômetro 1 da BR-364. Efetuada pesquisas no banco de dados, os agentes constataram em desfavor de uma mulher de 22 anos um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusada de abandono intelectual.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

Texto: Assessoria PRF

Foto: Ilustração