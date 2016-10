31 DIAS: bancários aprovam fim da greve em todo o país

Depois de 31 dias de atividades paralisadas e sem atendimentos em todo o país, em fim uma boa notícia aos usuários: a categoria decidiu pelo fim da greve. A informação foi repassada após a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) aceitar a proposta de melhoria reivindicados pelos servidores.

Os bancários terão um reajuste salarial de 8% e mais um abono de R$ 3.500 para este ano. Os benefícios destinados aos trabalhadores também serão reajustados, tais como o vale-refeição (10%), vale-alimentação (15%), auxílio-creche (10%) e licença-maternidade de 20 dias.

Está previsto que quase todas as agências do Estado de Rondônia, inclusive em Vilhena, voltem a operar em sua normalidade nesta sexta-feira, 7, com exceção da Caixa Econômica Federal que, em algumas regiões, não decidiram pelo fim da paralisação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa