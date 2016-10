CADÊ O ASFALTO? Com esta pergunta moradores da Avenida Rondônia voltam a protestar

Na manhã desta quinta-feira, 6, moradores e comerciantes da Avenida Rondônia, entraram em contato com redação do Extra de Rondônia e comunicaram que a via está fechada novamente para protesto.

Moradores disseram que a avenida vai ficar fechada até que o prefeito ou seu representante legal vá até ao local e dê alguma explicação sobre o porquê ainda não foi retomada a obra, já que a câmara de vereadores liberou o recurso que faltava, segundo o prefeito na sua última explicação.

De acordo com um empresário, “as pessoas estão indignadas com a falta de respeito e responsabilidade do mandatário municipal, pois de promessas o povo não aguenta mais,” finalizou o comerciante.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta