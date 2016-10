Casas populares serão sorteadas nesta sexta em Vilhena

O sorteio de 300 unidades habitacionais do programa “Minha Casa Minha Vida”, do residencial Maria Moura, será realizado nesta sexta-feira, 07. Cerca de 1600 pessoas se cadastraram para o programa.

O evento será realizado na escola Ângelo Mariano Donadon com inicio as 14h00, já o sorteio que é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal está previsto para as 17h00. Ao todo 390 pessoas serão sorteadas, sendo 300 contemplados e 90 suplentes.

Mais informações podem ser obtidas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Rio Grande do Norte nº 1950 Setor 19, ou entre em contato pelo telefone (69) 3321-4988.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação