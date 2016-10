Empresa do MT mostra credibilidade e pesquisa bate com resultados nas urnas em Vilhena

A empresa “Voice Pesquisa”, com sede em Cuiabá, Mato Grosso, acertou em cheio os resultados das eleições municipais realizadas em Vilhena no último domingo, 2 de outubro.

O levantamento, que apontou a vitória da candidata Rosani Donadon (PMDB), frente os seus concorrentes Eduardo Japonês (PV) e Julinho da Rádio (PSOL), foi publicado no Extra de Rondônia, no dia 30 de setembro, dois dias antes do pleito eleitoral.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 a 29 de setembro e ouviu 500 eleitores. Dentro da margem de erro, os números se aproximaram dos dados consolidados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas urnas, os números confirmaram a vitória da candidata peemedebista por uma vantagem de 16% sobre o segundo colocado.

Ao fazer comparativo com apenas os votos válidos, o “Voice Pesquisa” confirmou que Rosani teria 56,0%. Nas urnas, a candidata obteve 55,0%. O instituto apontou que Eduardo Japonês teria 40,0% de aprovação. Nas urnas, ele obteve 42,0%. Já Julinho da Rádio, no “Voice Pesquisa”, obteve 4,0%, e nas urnas 3,0%.

No dia em que foi divulgada a pesquisa, o diretor da empresa, Ronnye Steffan, informou que o levantamento era 100% confiável, representava a vontade popular e que o cenário se manteria até o dia das eleições. “Trabalhamos com critérios. Minha equipe, por ser de Cuiabá, onde tenho residência fixa, fez o levantamento sem nenhuma interferência ou influência de terceiros. Exatamente por seremos de fora e não conhecermos ninguém em Vilhena, nos permitiu trabalhar com isenção e imparcialidade. Ficamos felizes com o acerto”, explicou Ronnye.

VEREADORES

Com relação aos candidatos ao Legislativo de Vilhena, o “Voice Pesquisa” acertou a vitória de 12 dos 13 (re)eleitos. Vera da Farmácia, Ronildo Macedo, Samir Ali, Rogério da Distribuidora, Junior Donadon, Vanderlei Graebin e Carmozino Alves, França Silva, sargento Sushi, Rafael Mazeiro, Leninha do Povo e Célio Batista.

A pesquisa também apontou a vitória de outros nomes, que tiveram expressiva votação, como Tabalipa (o aranha), mas que não foram eleitos em função da legenda.

COLIGAÇÃO TENTOU PROIBIR PUBLICAÇÃO

A assessoria jurídica da coligação “Pra Fazer Diferente”, do candidato a prefeito Eduardo Japonês, tentou impedir a divulgação da pesquisa na justiça.

O advogado Newton Schramm de Souza apontou supostas irregularidades. Porém, ao analisar a representação, o Juiz Eleitoral, Anderson Cavalcante Fecury, negou pedido afirmando que “não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para proibir a divulgação da pesquisa”.

TRABALHOS EM RONDÔNIA

Com credibilidade em alta em Vilhena, Ronnye Steffan, diretor do “Voice Pesquisa”, explicou que decidiu realizar a pesquisa em Vilhena para ganhar mercado no estado de Rondônia. “É uma cidade de destaque na região, e essa pesquisa é uma vitrine para nosso trabalho”, comentou.

Texto: Extra de Rondônia

Imagens: Extra de Rondônia