Família reclama de demora em atendimento de idosa no HR

A família da aposentada Maria de Sousa Cruzeiro, de 81 anos, que está internada no Hospital Regional de Vilhena reclama da demora no atendimento para a aposentada que está com uma fratura no fêmur.

De acordo com a filha de Maria, Lucilene Cruzeiro, há 15 dias a mãe aguarda no HR para ser encaminhada para fazer a cirurgia na perna, em Cacoal.

“Minha mãe está no Hospital Regional com fêmur quebrado, ela precisa fazer essa cirurgia o mais rápido possível, pois está com dificuldades de se alimentar e ficando fraca e fragilizada, tenho medo dessa espera só piorar a saúde dela, e que ela não aguente fazer a cirurgia”, disse Lucilene.

A filha ressalta que apesar de sua mãe ser idosa e ter direito a atendimento preferencial a direção do HR não informou à data que sua mãe será transferida para Cacoal.

“Eles dizem que o caso dela é prioridade por ser idoso, mas mesmo assim está demorando demais para ela fazer a cirurgia. Eles deram uma previsão de até 45 dias, não quero perder minha mãe, peço que as autoridades de Vilhena se sensibilizem e ajudem minha mãe para que ela possa fazer essa cirurgia o mais rápido possível”, disse Lucilene que pede agilidade no processo de transferência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação da família