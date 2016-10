Força Tática recupera moto furtada e prende suspeitos

Na noite desta quinta-feira, 6, a guarnição da Força Tática fazia ronda de rotina pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nas proximidades do bairro Bela Vista, em Vilhena, quando avistaram dois homens numa moto de cor vermelha que ao avistarem a viatura agiram de maneira suspeita.

Ao proceder a abordagem aos suspeitos, identificados como Wellington Iago Rocha, de 23 anos, e I.A.G.J, de 16 anos, foi constatado que a motocicleta estava com a cor e placa adulterada, e ainda, com a numeração do chassi raspado.

Segundo Wellington, comprou o veículo por R$ 1.500,00 e uma TV LCD PC por R$ 500,00 e sabia que era produto de furto, pois o vendedor o ameaçou de morte se ele o delatasse.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para esclarecer os fatos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia