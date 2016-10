Junior Donadon agradece apoio de eleitores e parabeniza Justiça Eleitoral

O presidente da Câmara de Vilhena, Junior Donadon (PSD), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 6, para agradecer a expressiva votação que obteve nas eleições do último domingo, 2, o que lhe permitiu a reeleição.

Junior Donadon garantiu continuar trabalhando para honrar com os compromissos do povo vilhenense. “Quero agradecer as 1.057 pessoas que me deram a chance de representá-los no Poder Legislativo do nosso município. Isso reflete a vontade do povo, a vontade de dias melhores, a vontade de sonhar uma cidade que seja melhor para todos nós. Agradeço a Deus, aos familiares e amigos, minha equipe de trabalho, pela força, determinação e disposição durante o processo eleitoral”, ressaltou.

O vereador também parabenizou à Justiça Eleitoral e autoridades de segurança pública por uma eleição limpa e tranquila. Enfatizou que, diferente que em outras eleições, não percebeu sujeira nas ruas e avenidas provocadas por pessoas que jogam santinhos.

Para ele, a reforma eleitoral trouxe melhorias para as eleições, principalmente na diminuição do período de campanha política, que antes era 90 dias e agora apenas 45. “São situações aprovadas pela comunidade”, ressaltou.

O vereador finalizou parabenizando os vereadores eleitos e desejou boa sorte a todos para a legislatura 2017/2020.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia