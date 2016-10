Motorista é detido pela PRF dirigindo embriagado

Por volta das 15 horas desta quarta-feira, 5, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalização de rotina no Km 15 da BR-364, quando abordaram um veículo VW Gol.

O motorista identificado pelas iniciais V.P.P, aparentava sinais de embriaguez. Ele foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual apontou índice elevado de álcool, constatando embriaguez na direção. Com isso, o condutor foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração