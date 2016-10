Trabalhador rural é encontrado morto dentro de quarto em Chupinguaia

Na manhã desta quinta-feira, 6, um homem identificado como Raimundo Nonato dos Santos, mais conhecido por “Raimundinho” foi encontrado sem vida ao lado de uma espingarda no centro do município de Chupinguaia.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima era trabalhador rural e morava num quarto de hotel.

Por volta das 08 horas da manhã, a dona do estabelecimento chamou a Polícia Militar e relatou que escutou um tiro e foi ver o que tinha acontecido, ao chegar no quarto viu que a porta estava aberta e a chave no chão. A vítima estava caída e ao lado uma arma de fogo desmontada.

Pela cena do crime, tudo indica que Raimundinho tenha se suicidado. Porém, segundo a polícia, ainda é cedo para falar que a vítima cometeu tal ato. Somente o laudo pericial que deve sair em 30 dias, deverá apontar a causa da morte.

Ainda, de acordo com populares, a vítima estava sofrendo de depressão e a família mora do Estado do Maranhão e Brasilia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Allex Toledo