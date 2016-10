Valdete Savaris agradece eleitorado

Em visita a redação Extra de Rondônia na manhã de hoje, quinta-feira, 6, à vereadora Valdete Savaris (PPS) que foi candidata à reeleição agradeceu aos eleitores pelos 843 votos, obtidos no último domingo, 2.

Valdete disse que se empenhou no período de campanha, e também agradeceu aos familiares e amigos que apoiaram ela neste período. Emocionada ela deixou uma nota de agradecimento.

Leia a nota na íntegra

Agradeço todos meus familiares, amigos e os demais eleitores que reconheceram meu trabalho e confiaram o seu voto em meu nome no último dia 02 de outubro. Não consegui a reeleição, porém, estou muito feliz, pois foram 843 pessoas que se manifestaram através do voto a vontade de continuidade do meu trabalho no Legislativo. Parabenizo todos os vereadores eleitos e fico na torcida para que eles façam um trabalho transparente voltado para a população igual eu fiz. Mesmo sendo muito criticada por alguns candidatos que por vez desconhecem o trabalho que realizei ali no Legislativo, estou muito feliz porque teve um grande número de eleitores que depositaram confiança e credibilidade em meu nome mais uma vez, sou muito grata a eles. Estou terminando meu mandato de consciência tranquila e cabeça erguida, pois cumpri com meu papel e honrei com os votos que me confiaram nas eleições de 2012 e com toda a população Vilhenense. Fui a reeleição por acreditar que poderia continuar contribuindo para com a população. Agradeço todas as famílias que me receberam em suas residências e empresas que me abriram as portas para que eu levasse as propostas de trabalho aos funcionários, que por sinal por onde passei fui me receberam de braços abertos. Muito obrigada e que Deus ilumine a tudo.

Valdete Savaris

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia