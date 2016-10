Vereadora campeã de votos agradece eleitores vilhenenses

A vereadora eleita “Leninha do Povo” que foi a campeã de votos neste domingo, 2, com 1.851 votos, agradeceu aos eleitores vilhenenses.

Em visita a redação do Extra de Rondônia na manhã de hoje, quinta-feira, 6, Leninha disse que está muito feliz com o número de votos recebidos, e informou que pretende horar os votos com muito trabalho em prol da população.

“Já estou trabalhando na elaboração e projetos voltados para melhoria da saúde de Vilhena, tenho certeza que vou fazer um ótimo trabalho na Câmara dos Vereadores”, disse Leninha.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação