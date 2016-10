Banda de Ji-Paraná apresenta tributo a Legião Urbana em Vilhena

A banda Old School, de Ji-Paraná, fará um show neste sábado, 08, em Vilhena. O palco do evento é o bar Ace of Spades Rock, próximo a praça Ângelo Spadare.

O vocalista da banda, Marconi “Pacman”, destacou que para o público vilhenense o show preparado é um tributo à Legião Urbana, em celebração aos 20 anos da morte de Renato Russo, falecido em 11 de outubro de 1996.

“O evento terá em sua primeira parte o tributo e para complementar tocaremos um pouco do rock antigo”, explicou Pacman.

A Old School of Rock and Roll existe desde 2008, e tem como proposta fazer covers de musicas do rock mais antigo seu repertorio inclui músicas internacionais além das nacionais, das décadas de 50 a 90.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação