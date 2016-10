Cachorro causa acidente entre carro e moto no Cristo Rei

Acidente envolvendo uma moto Honda CG 150 e um carro Ford Ka, ocorreu na tarde desta sexta-feira, 7, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida 1508, um cachorro atravessou a frente do veículo, para não atropelar o animal, o motorista freou bruscamente, com isso, o moto-taxista não consegui parar a tempo e acabou batendo no automóvel.

Na colisão, a esposa do condutor da moto sofreu algumas escoriações e foi levada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra e Rondônia