Diretora de escola denuncia professora por agressão e ameaça

A diretora de um Centro Educacional de Educação Infantil do município de Vale do Paraíso denunciou a pedagoga da mesma escola por lesão corporal.

Na Delegacia de Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste, ela contou que as agressões ocorreram na manhã de quinta-feira (6), dentro da unidade escolar. Esta seria a segunda vez que a diretora registra ocorrência contra a colega de trabalho.

A diretora tem 45 anos e mora em Vale do Paraíso. Já a pedagoga tem 27, é especialista em Didática do Ensino Superior e Gestão Escolar, atua na escola infantil mas mora em Ouro Preto do Oeste. A diretora passou por exame de corpo de delito, apresentava lesão no dedo médio da mão esquerda, hematomas no braço direito, e disse que sentia dores nos dois braços.

Segundo a denunciante, a professora estava conversando com a sua mãe no pátio da escola, foi tirar satisfações com ela perguntando se estava sendo filmada, e bastante exaltada disse que era para filmar e tentou tomar o celular da mão agarrando-a pelo braço, não conseguindo êxito, teria dito que ia pegar a diretora e a chamado para fora da escola para brigar. Após a confusão, a diretora entrou para a sua sala e a professora saiu gritando pelo pátio da escola.

A diretora registrou ocorrência contra a professora na quarta-feira por ameaças e perseguição, e no dia seguinte houve a confusão que foi testemunhada por outros funcionários e crianças da escola infantil.

A diretora também apresentou várias mensagens da professora com frases insinuosas, e numa delas diz: “Sabe o Amador, então ele te mandou lembranças”. “Professor Amador” é o nome de uma Rua em Ouro Preto do Oeste, em homenagem a um professor, tio da diretora, que foi misteriosamente assassinado na cidade há 21 anos, e o homicídio até hoje não foi esclarecido. A diretora publicou diversas mensagens na rede social com outras citações ao professor Amador e a denunciante.

A professora não gostou quando achou que supostamente estava sendo filmada, mas no seu Facebook ela postou há 10 dias um vídeo seguindo e filmando uma zeladora da sua escola com uma linha de texto a denunciando por agressão psicológica contra uma criança, e abaixo escreveu a seguinte mensagem: “Acho que um descarrego resolveria seu problema. Agora ainda mais atenta das suas atitudes com nossas crianças. Estou de olho, e não irei ser omissa diante dos abusos”.

Descarrego é uma prática nas religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé de ritual aonde a pessoa recebe banhos de ervas, orações, baforadas de fumaça de charuto e outros procedimentos para livrar uma pessoa de espíritos ou entidades sobrenaturais nefastas, bem como livrá-la de energias negativas.

Fonte: Rondoniagora