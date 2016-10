Em noite de gala, alunas de escola municipal lançam livro de poesia

Na noite desta quinta-feira, 6, alunas da Escola Municipal Ângelo Mariano Donadon, lançaram o livro “Poesia Além da Sala.”

A cerimônia de lançamento foi realizada na própria escola e contou com presença de escritores, políticos, diretores de instituições e familiares das alunas que participaram do projeto.

O livro foi desenvolvido pela professora Lucimar R. Rodrigues, coordenadora do projeto “Altas Habilidades Potencializando Talentos” na sala de atendimento educacional especializado. (AEE).

O projeto teve apoio do diretor da instituição Clésio Cássio de Almeida Costa, vice-diretora Adriana Silva Costa, professores Nill Cruz e Zenaide Neves, entre outros apoiadores.

Diversos alunos entre meninas e meninos do 6º ao 9º que tinham habilidade em escrever foram convidados para participarem do projeto. Porém, no final apenas 17 meninas restaram na turma. Este, já é o quarto livro lançado pela escola em parceria com alunos.

No evento, as autoras autografaram os primeiros exemplares para as pessoas presentes no lançamento.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia