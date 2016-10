Idoso bate em porta de carro e é hospitalizado

Acidente envolvendo uma moto CG 125 e um carro VW Gol, aconteceu na noite desta sexta-feira, 7, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a motorista do carro de 56 anos, relatou a Polícia Militar que estacionou seu automóvel na Avenida Celso Masutti, em frente à Estação Rodoviária, e quando voltou para ir embora, abriu a porta e entrou no veículo, neste momento ouviu um barulho e o motociclista de 64 anos no chão.

De imediato chamou o Corpo de Bombeiros que levou o idoso para o Hospital Regional com vários ferimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia