Líder tucano comemora eleição de três vereadores e lamenta teimosia da coordenação de Japonês

Pela primeira vez em Vilhena, os tucanos conseguiram sucesso nas eleições legislativas.

E foi uma vitória retumbante: o PSDB fez nada menos que três vereadores, formando a maior bancada partidária do Parlamento local.

Entre seus eleitos, um deles ficou em segundo lugar na classificação final dos candidatos. “Foi um resultado expressivo, que mostra o resultado de um trabalho firme e o empenho de nossos candidatos e filiados”, disse Junior Pintor, vice-presidente do diretório municipal do partido.

Os vereadores eleitos pelo PSDB são Rafael Maziero, que teve 1.346 votos; Samir Ali, com 685 votos; e Adilson da Chassi Laser, que somou 655 votos. “São pessoas plenamente capacitadas para o exercício do mandato, e tenho certeza que os vereadores do PSDB farão a diferença na Câmara vilhenense”, disse Pintor.

Quanto as eleições majoritárias, Junior disse que o candidato Eduardo Tsuru surpreendeu e demonstrou ser um bom nome para a política. “Ele foi muito bem votado, mas poderias ter ido melhor se não fosse a teimosia de algumas pessoas que participaram da coordenação da campanha, que acabaram cometendo erros que custaram caro no resultado final”, avaliou.

No ponto de vista de Pintor, Eduardo Japonês deve continuar na política mas entrando com gente nova, que nunca tenha se envolvido com o meio.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia