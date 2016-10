Pais reclamam e motorista se nega a dirigir diante precariedade de ônibus escolar em Chupinguaia

Pais e alunos da zona rural do município de Chupinguaia têm reclamado das más condições dos ônibus escolar utilizados no transporte até o colégio Municipal Valter José Zanella.

De acordo com informações repassadas a reportagem do Extra de Rondônia, cansados de ver os alunos sendo prejudicados com as frequentes ausências nas salas de aulas devido à precariedade do transporte, os pais decidiram protestar. “Toda a semana é assim, o ônibus estraga e eles não fazem nada, e o aluno acaba sendo prejudicado e eles não tão nem aí”, disse uma mãe.

O motorista do ônibus afirmou estar sensibilizado com a situação das crianças e se negou a continuar dirigindo. “Eu toda vida trabalhei e sempre zelei pelo meu nome. Eu não abriguei ninguém a me contratar e estou prestando o meu serviço. Agora eu não vou por minha vida em risco e de ninguém não, nós precisamos resolver esse negócio”, pontuou.

Ainda, de acordo com o motorista, os ônibus estão apresentando falhas mecânicas há algum tempo, e nenhuma atitude é tomada pelo responsável das manutenções dos ônibus.

O proprietário da empresa que fornece o transporte escolar identificado apenas como “Lutero” disse, por telefone, que os veículos não apresentam defeitos e que isso já pode ser comprovado por mecânicos especializados, e prometeu acompanhar de perto a situação, bem como sanar todos os eventuais problemas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internautas