Policial civil agradece votação expressiva nas eleições

Concorrendo pela primeira vez a cargo eletivo, Wilson Tabalipa só não faz parte da nova formação da Câmara de Vereadores em virtude da incoerente matemática eleitoral do país.

Ele foi o décimo-primeiro candidato a vereador mais votado em Vilhena, conseguindo 873 votos. Para se ter uma ideia do disparate, três dos novos parlamentares municipais locais tiveram menos votos que o agente da Polícia Civil. “Mas, são as regras do jogo, portanto não adianta lamentar.

Ao contrário, fico feliz e honrado por ter conquistado tantos votos, e agradeço do fundo de meu coração a todos os que confiaram em mim”, disse Tabalipa. Ele também destacou que fez uma campanha limpa e modesta, contando com a colaboração dos colegas da Polícia Civil e dos amigos. “Todos se engajaram neste projeto, e graças a estas colaborações que aconteceram sem malícia ou interesses escusos é que conseguimos alcançar esta expressiva quantidade de votos”.

Entre os fatores que pesaram contra sua campanha, Wilson destacou a falta de experiência, “mas foi um aprendizado importante para meu amadurecimento”. Sobre o resultado geral das eleições legislativas, Tabalipa destacou a renovação expressiva do Parlamento, e o fato dos políticos mais tradicionais da cidade terem sido superados por novato. “É um indicador importante, reafirmando que o povo quer mudança e ela está acontecendo”, afirmou.

Quanto a eventual disputa de outra campanha no futuro, só o tempo dirá. "Vou refletir muito sobre isso, mas será preciso avaliar bem o panorama e as circunstâncias do momento. A experiência de agora mostrou que existe espaço a ser conquistado na política assim como a influência de meus colegas de trabalho na sociedade local. Se o momento for propício quem sabe estarei mais uma vez no páreo", finalizou.

