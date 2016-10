Possível anulação de eleição majoritária não altera composição na Câmara de Vilhena

A expectativa de alguma alteração no resultado final das eleições a vereador em Vilhena em virtude de eventual anulação dos votos da candidata majoritária do PMDB não se justifica, de acordo com a Justiça Eleitoral.

Segundo informações, a rigor tratam-se de duas eleições distintas, sem que o resultado de uma afete a outra.

Desta forma não há nenhuma possibilidade de se alterar a composição da nova Câmara de Vereadores e nem mesmo a quantidade de votos que cada coligação proporcional recebeu nas urnas, independente do que for decidido a respeito da situação de Rosani Donadon (PMDB).

Quanto a diplomação dos eleitos e preparação das cerimônias de posse, por enquanto aguarda-se a definição do processo eleitoral para decidir sobre detalhes destes procedimentos, respeitando-se as datas estabelecidas pela legislação eleitoral.

