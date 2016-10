Sábado tem “Made in Roça” em Cabixi

A banda Pegada Forrozeira animará “Made in Roça”, em Cabixi, a festa será realizada na noite do sábado, 8, na Chácara do Valdirzão. O evento é organizado por Juninho Tremea.

Ingressos antecipados no valor de R$ 10,00 e mesas na área vip, para quatro pessoas, no valor de R$ 100,00 podem ser adquiridos nos pontos de vendas: Lanchonete Copo Cheio e na Agrofertil.

Mais informações podem ser feitas através do telefone (69) 98133-7196.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação