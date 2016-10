Sargento eleito vereador agradece e diz que vai fazer a diferença na Câmara

Eleito vereador com 652 votos, Sargento Carlos Antônio Suchi, de 48 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia para agradecer seus eleitores pelo apoio e confiança nele depositado.

Suchi reiterou seu compromisso de campanha, onde mesmo antes de tomar posse já começou a articular à instalação do Colégio Militar em Vilhena. Além disso, a ideia da Guarda Civil também será prioridade em sua gestão, bem como atuará em todas as áreas do município.

Suchi disse que sua campanha foi idealizada com recursos próprios e lutará por todos os vilhenenses e será um vereador atuante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia