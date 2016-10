Veterano da Câmara chega ao sexto mandato

O vereador Vanderlei Graebin tornou-se no último domingo no político vilhenense que mais acumulou cargos eletivos na história da cidade.

Ele está há vinte anos na Câmara de Vereadores local, o que corresponde a cinco mandatos seguidos, e agora conta com endosso dos vilhenenses para ficar mais quatro anos no Parlamento.

Filiado ao PSC, Vanderlei Graebin obteve 950 votos no domingo passado, ficando em oitavo lugar na votação geral. Ele já ocupou a presidência da Câmara no primeiro biênio desta legislatura, e com o novo sucesso eleitoral torna-se um dos principais cotados para ocupar cargo na próxima Mesa Diretora do Poder Legislativo.

