Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia a ocorrência de um acidente de trânsito com vítima.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 743 veículos e 983 pessoas, destas

168 realizaram teste etílico, sendo que nenhum condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 51 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

99 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF apreende grande quantidade de mercadorias por descaminho

A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal(PRF) apreendeu na quinta-feira(6), grande quantidade de mercadoria que vinha sendo transportada de forma irregular. O fato se deu as 22h30, em Porto Velho-RO, nas proximidades do quilômetro 733 da BR 364.

Os policiais abordaram o veículo VW/Voyage 1.0, conduzido por um homem de 45 anos de idade na companhia de outro homem de 28 anos de . No interior do veículo foram localizadas e apreendidas 15 caixas de CD´s graváveis contendo 600 unidades por caixa, 40 caixas de desodorante da marca “Dove” contendo 12 unidades cada e 40 caixas de frascos de desodorante “Rexona” contendo 12 unidades cada caixa.

No total, foram apreendidas 9.000 unidades de CD, 480 frascos de desodorante “Dove” e mais 480 frascos de desodorante “Rexona”. Os homens informaram que estavam vindo de Guajará Mirim e que pretendiam pegar uma via alternativa para fugir da fiscalização da PRF.

Tanto o veículo, quanto as mercadorias apreendidas e os dois suspeitos foram encaminhados à Receita Federal.

Motociclista é detido pela PRF por condução perigosa e com velocidade incompatível com a segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um motorista na data de ontem, quinta-feira (6) por trafegar de forma perigosa gerando perigo de dano aos outros veículos. O fato se deu as 21h34, na altura do quilômetro 708 da BR 364, no seu sentido crescente, em Porto Velho-RO.

Os policiais deram ordem de parada a uma moto Honda/XRE 300, no entanto o condutor não obedeceu e empreendeu fuga por dois quilômetros no sentido oposto da via, fazendo com que os outros veículos tivessem que desviar para não colidir e gerando grave perigo de dano.

No momento da abordagem o tráfego era intenso devido à proximidade da faculdade FARO e de ser horário da saída dos alunos. A equipe da PRF conseguiu abordar o motorista, um homem de 20 anos, logo após este tentar esconder a motocicleta em um matagal. Realizadas as consultas, não se verificou restrições para o veículo ou o suspeito.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

PRF apreende o transporte irregular de mais de 1.900 produtos diversos em Vilhena/RO

Na madrugada desta sexta-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte irregular de 1.925 unidades de produtos diversos. O fato ocorreram durante patrulhamento de rotina, executado nas proximidades do quilômetro 1 da BR 364, sentido crescente em Vilhena/RO.

No momento da abordagem ao ônibus de transporte interestadual de passageiros, VOLVO/MPOLO PARA, cor branca, ano 2011, oriundo de Goiânia/GO a Porto Velho/RO, os agentes da PRF revistaram as bagagens dos ocupantes e encontraram 836 unidades de capa de telefone celular, 750 películas de tela de smartfone, 10 unidades de Joystick de videogame, 48 unidades de carregador de equipamento eletrônico, 04 caixas de som, 03 bolsas organizadoras, 40 unidades de spot de Led, 32 lanternas táticas e 90 unidades de cabo USB, na posse do passageiro de 36 anos de idade.

Ao ser indagado sobre os produtos, o homem apresentou a nota fiscal das mercadorias, que após análise minuciosa, os policiais contataram inconsistências no documento. Posteriormente, o passageiro afirmou que adquiriu os produtos em Goiânia/GO e pretendia revender na cidade de Cerejeira/RO.

Diante dos relatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual de Vilhena/RO.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

Fonte: Assessoria