Em Vilhena, PRF apreende mais de quatro quilos de cocaína em para-choque de veículo

Por volta das 02h25 desde sábado, 8, agentes Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam dois suspeitos e apreenderam 4.350 quilogramas de substancia aparentado ser cocaína.

A PRF fazia fiscalização de rotina no Km 1 da BR-364, quando abordaram um veículo Renault Sandeiro com placas de Fortaleza – Ceará. Os patrulheiros desconfiaram do para-choque traseiro que estava um tanto estranho. Com isso, foi feito revista e constatado um fundo falso. No compartimento havia quatro tabletes de substancia aparentando ser cocaína pesando 4.350 quilogramas.

O motorista foi identificado como Anderson Diogo Alves de Andrade, de 28 anos, e tinha como carona, Lucas Jacob Cavalcante.

Indagados onde teriam adquirido a droga, disseram que compraram na cidade de Porto Velho no bairro JK, de um homem que se identificou por “Veio” e pagou R$ 16 mil pelo entorpecente. Além disso, falaram que venderiam a droga na cidade de Teresina – Piauí, para uma pessoa que atende pelo apelido de “Tio” pelo valor de R$ 48 mil.

Os suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia