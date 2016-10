Força Tática prende suspeito de atirar contra jovem no Jardim Eldorado, em Vilhena

Por volta da 01 hora deste sábado, 8, a Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação de populares que tiros tinham sido disparados na rua 57, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A guarnição da Força Tática estava se deslocando para o endereço quando recebeu informação do Corpo de Bombeiros, que estavam em deslocamento para prestar socorro a um homem que havia sofrido uma tentativa de homicídio.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima identificada como Rodrigo Almeida da Silva, de 19 anos, sentada no meio fio da via. Ele havia sido atingido por dois tiros nas costas.

Segundo a vítima, relatou a polícia que estava no quintal da casa, quando o atirador chegou e o chamou, ao atendê-lo o suspeito sacou a arma e atirou, acertando dois disparos.

Em seguida o suspeito fugiu numa moto CG de cor preta com escapamento turbal, que fazia muito barulho.

Ao ser indagado sobre quem teria atentado contra sua vida, a vítima relutou, mas depois abriu o jogo e disse quem era e indicou o endereço do suspeito, que foi identificado como Leandro Rui Castro da Cunha, de 27 anos.

Porém, no endereço citado pela vítima, o suposto autor não morava mais. Com isso, os PMs receberam informação que o suspeito usava tornozeleira eletrônica, com esta informação, localizaram o endereço de Leandro que foi encontrado em sua casa na Rua Wilson de Araújo, no bairro Jardim América.

A princípio, Leandro negou a autoria do crime, mas depois assumiu e entregou a arma que usou para cometer a tentativa de assassinato, um revólver calibre 38 da marca Taurus com numeração oxidada.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil, onde deverá responder por tentativa de homicídio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

.