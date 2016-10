Junior Donadon visita Unidade de Saúde e apoia projeto de sustentabilidade

O presidente da Câmara de Vereadores, Junior Donadon (PSD), visitou na última quarta-feira, 5, a unidade de saúde Vitalina Gentil dos Santos, no bairro São José, em Vilhena.

Além de acompanhar de perto as atividades dos servidores, o parlamentar também conheceu o projeto de sustentabilidade “Outubro Rosa”.

No local, o Junior Donadon foi recebido pela coordenadora da unidade, Laudicea Moratelli, pela agente comunitário de saúde, coordenadora do projeto, Roseni Mezabarba Vieira, e outros servidores municipais.

O vereador parabenizou Roseni pelo trabalho desenvolvido em prol do meio ambiente e apoiou a campanha contra o câncer de mama, que incentiva as mulheres a fazer o autoexame e prevenir a doença. “Ações desta natureza sempre terão o apoio da comunidade e do meu mandato parlamentar”, ressaltou.

Para decorar o jardim foram usados pneus velhos pintados com a cor rosa.

Texto e fotos: Assessoria