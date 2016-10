Luizinho Goebel reivindica asfalto para a BR-174

O deputado Luizinho Goebel (PV), que esteve em Brasília (DF) durante esta semana, solicitou apoio do senador Valdir Raupp (PMDB), na recuperação e na construção do asfalto da BR 174 que liga Vilhena (RO) até Colniza (MT), passando por Juína (MT).

A BR é uma importante via para o escoamento de grãos de parte do Mato Grosso até o porto de Porto Velho.

O senador entende a importância da BR para o desenvolvimento do Cone Sul, bem como do Estado. “Sei da importância de fazermos o asfalto na BR e por isso nos próximos dias vamos organizar uma caravana que contará com a presença de autoridades do ministério dos transportes, assim como foi realizada para Manaus (BR 319), até a cidade de Juína a fim de identificarmos em loco a real situação que se encontra a BR. E não posso deixar de parabenizar o empenho e a preocupação do deputado Luizinho, que nos trouxe pessoalmente está reivindicação”, finalizou.

Segundo o deputado, com o asfalto da BR 174 sendo concluído, a cidade de Vilhena ganhará e muito. “Nossa cidade irá se tornar um ponto de apoio de todo este tráfego do escoamento de grãos que seguira para Porto Velho. Fomentando assim a economia local, como: comércio varejista, os centros médicos, toda a rede de transportes, rede hoteleira entre outras. Fico em feliz em saber que o senador atendeu esta reivindicação e estará propondo esta caravana, junto ao senado e ministério dos transportes”, finalizou.

