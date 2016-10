Orações e festividades marcam comemorações a Nossa Senhora Aparecida

No próximo 12 de outubro é celebrado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Em Vilhena, os fiéis já se preparam para as comemorações com uma programação especial.

Essa é a 22ª Festa de Nossa Senhora aparecida que será realizada em Vilhena.

As comemorações começam entre os dias 9 a 11 de outubro, onde será realizado o Tríduo de Nossa Senhora Aparecida a partir das 19h.

Já na quarta-feira, 12, será realizada, às 8h, uma carreata dos motociclistas, com concentração às 07h30, em frente ao Posto Catarinense percorrendo as principais avenidas da cidade.

Às 9h acontece a chegada da carreata na Igreja Nossa Senhora Aparecida onde será dada a benção para os motociclistas; logo após vai ser celebrada uma missa em homenagem à padroeira.

No domingo, 23, acontece uma grande festa que vai contar com almoço, sorteio de ação entre amigos, leilões, entre outras atrações. O evento vai ser realizado no salão de festas da Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

A renda arrecada será revertida para reforma da própria igreja. Mais informações sobre a festa podem ser obtidas através do telefone (69) 3322-1137.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação