CEREJEIRAS: ex-presidiário é alvejado a tiros em residência

Devanildo da Silva, de 41 anos, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na noite deste sábado, 8, na Rua Aracajú, em Cerejeiras. Os tiros atingiram de raspão sua barriga e a região da boca. Outras pessoas também estavam na casa, mas conseguiram escapar dos tiros.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Devanildo tem várias passagens pela polícia e pode ter sido vítima de tentativa de execução. Ele estava em sua casa na companhia de outras pessoas, quando chegaram dois homens armados e passaram a disparar diversas vezes na direção dos presentes no local.

As vítimas correram para o interior do imóvel e não foram atingidas, com exceção de Devanildo, que acabou sendo baleado. Os atiradores fugiram tomando rumo incerto. Ninguém soube relatar as características dos suspeitos.

Devanildo foi socorrido à unidade hospitalar do município pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Após ter sido medicado, o homem foi liberado e se recupera em casa. O caso deverá ser investigado pelo setor de inteligência da Polícia Civil de Cerejeiras.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia