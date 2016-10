Eleitos, Silvênio e Rosely agradecem votação e vão a Brasília para conseguir recursos para Cabixi

Com agenda marcada para ir em busca de recursos em Brasília, o prefeito eleito de Cabixi, Silvenio Almeida, vem publicamente agradecer todo apoio que teve da comunidade em geral e reafirma seu compromisso de trabalhar em prol toda a sociedade de Cabixi

Ele, ao lado de sua vice, Rosely de Fátima de Assumpção Barroso, garantem atuar principalmente na área da saúde, educação, agricultura, esporte, meio ambiente na área social, na política para mulheres se encaixada no mercado de trabalhos, ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher.

Silvenio embarca para Brasília acompanhado do vereador reeleito Michael Barroso onde ambos têm como objetivo melhorar a saúde do município, trazendo maior qualidade de vida a todos que dela precisar.

Almeida, que teve o apoio do governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, e também da maior parte da bancada federal, se diz confiante com essa ida a capital do país, pois a grande chance de iniciar seu mandato em janeiro com empenhos em conta da prefeitura.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação