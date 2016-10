Em Vilhena, pecuarista de Corumbiara ganha R$ 7 mil em torneiro de pesca; veja fotos

Neste domingo, 9, centenas de pessoas participaram do 3° torneio de pesca no pesqueiro Piracolino em Vilhena.

No evento onde se reuniram os amantes da pesca, mais de R$ 20 mil foram distribuídos em prêmios: sendo R$ 7 mil para o primeiro colocado, R$ 2.500 para o segundo, R$ 1.500 para o terceiro, R$ 1 mil para o quarto, R$ 700 para o quinto e R$ 300 para o sexto. Além de diversos outros prêmios.

O torneio teve início às 08h30 em ponto e terminou as 17h00. O evento teve apresentação e animação do comunicador Wéciley Fernandes.

No decorrer do dia as classificações foram se alternando, mas no final ficou assim a classificação do 1º ao 3º.

1º lugar Wagno Silva, pecuarista de Corumbiara fisgou um pintado de 7.835 quilogramas.

2º colocado Cledson Costa, agricultor do município de Pimenta Bueno, pegou um peixe pesando 5.750 quilogramas.

3º lugar Everton Cruz de Vilhena, fisgou um pintado de 5.615 quilogramas.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia