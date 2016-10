Moradores reclamam de condições de ponte na zona rural de Chupinguaia

Moradores da linha 85, na zona rural de Chupinguaia, reclamam das condições da ponte que faz ligação entre as capas 58 e 52. A ponte precisa de reparos emergentes e atualmente oferece insegurança a todos que precisam transitar pela região.

De acordo com informações repassadas pelos denunciantes à reportagem do Extra de Rondônia, a estrutura da ponte é antiga e com isso, em muitos pontos o material já se deteriorou e cedeu. “Até cordas estão sendo usadas para segurar os pedaços que ainda restam da ponte”, disse um morador.

O risco das crianças ficarem sem poder ir a escola também é um dos desafios enfrentados pelos sitiantes. Os motoristas dos ônibus que realizam o transporte dos alunos já ameaçaram a parar de busca-los devido às precárias condições da ponte.

Ainda, de acordo com os denunciantes, um abaixo-assinado já foi protocolado junto a Câmara de Vereadores do município. Dois vereadores visitaram a localidade há três meses, porém, nada foi feito até o momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia