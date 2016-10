Bandido arromba porta e entra em casa enquanto família dormia

O crime aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (7), no bairro Cidade Nova 1 em Chupinguaia.

Segundo informações do proprietário da casa invadida, o bandido armado com um facão, entrou na casa e após alguns minutos caminhando nos cômodos da casa o assaltante percebeu que havia pessoas nos quartos e fugiu.

O ladrão deixou o facão dentro da residência. Dois dias após a invasão, novamente a família foi alvo de ladrões. Desta vez, roubaram roupas intimas no varal.

Sem saber o que fazer, o proprietário afirma que fará justiça com as próprias mãos. As ocorrências de furto aumentaram nos últimos dias em Chupinguaia.

Dias atrás, técnicos provedores de internet registraram várias reclamações de roubos de antenas de Internet.

Fonte:ChupinguaiaNoticias