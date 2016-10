COLORADO: ponte quebra e carreta carregada com calcário tomba em rio

O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 10, na linha mini eixo para segunda eixo rumo escondido, área rural de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ponte construída em madeira pelo município em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagem de Rondônia (DER) sobre o Rio Escondido não agüentou o peso da carreta bi trem carregada com calcário quebrou e o caminhão acabou tombando.

Apesar dos estragos tanto no caminhão quanto na ponte, não houve feridos, apenas danos materiais.

A carreta continua no local a espera de máquinas para proceder à retirada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Alyne Guerreiro