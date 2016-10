Corpo de servidor público é encontrado carbonizado na área rural de Vilhena

A Polícia Militar (PM) agiu de forma extremamente rápida e elucidou um crime bárbaro ocorrido em Vilhena, neste domingo, 9.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, que acompanhou o caso em seu desenrolar desde o começo, mas por motivos de cooperação com a polícia divulgou apenas parte do acontecido para não atrapalhar as investigações.

A PM tinha informação que um homem estava desaparecido desde o último sábado, 8. Porém, nesta manhã de segunda-feira, 10, ao fazer uma abordagem de rotina a uma dupla numa moto no bairro Cristo Rei, os militares chegaram até uma casa na Rua 1507, onde havia um carro Corolla de cor branca estacionado.

Os PMs acharam estranho aquele carro, naquele local, e ao puxarem informações descobriram se tratar do veículo da pessoa desaparecida. Em revista no automóvel, foi constatado marcas de sangue no bagageiro.

Com isso, foi puxando o fio da meada e chegaram numa moça por nome Carla, que após intensa paciência dos policiais, ela abriu o jogo e contou que estava em companhia da vítima Caio de Mello Xavier, de 56 anos, servidor do tribunal de contas em Vilhena, e que ambos passaram a noite de sábado juntos.

Na manhã de domingo, 9, por volta das 06 horas, encontraram um homem que era conhecido da vítima e dela, os dois se desentenderam e o homem desferiu golpes de faca em Caio que morreu no local, ou seja, na sua própria casa.

Por volta das 08 horas, enrolaram o corpo da vítima num colchão e levaram até uma estrada vicinal próximo ao trevo de Colorado, e no meio da mata usaram um litro de Wisque que pegaram na casa da vítima para colocar fogo no corpo. O cadáver ficou totalmente carbonizado.

O Grupo de Operações Especiais (GOE) fez a proteção da área até a chegada da Polícia Técnica, que após os trabalhos de praxe, liberou o que restou do corpo para a funerária São Matheus fazer a remoção.

Uma equipe da Polícia Militar está no encalço do suspeito, e a qualquer momento poderá efetuar sua prisão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia