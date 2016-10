Em Cerejeiras, vítima reage a assalto, entra em luta com bandido e leva tiro na perna

Um tentativa de roubo por muito pouco não terminou em tragédia na noite deste domingo, 9, em Cerejeiras.

Segundo narra o Boletim de Ocorrência, o assaltante entrou na casa enquanto o casal estava na sala com um casal de filhos, momento em que o bandido gritou “perdeu perdeu”. O dono da casa levantou do sofá e segurou a mão do bandido que estava com a arma em punho, cor prateada.

Nesse momento a arma disparou e acertou a perna do dono da casa. Mesmo ferido, o homem entrou em luta corporal com o assaltante e conseguiu coloca-lo para correr, impedindo que ele roubasse sua residência.

A vítima foi socorrida logo após a chegada da polícia até o Hospital São Lucas onde fez curativo no ferimento causado a bala. O projétil pegou de raspão em sua perna.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia