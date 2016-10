ESTRADAS: Ezequiel Neiva anuncia recuperação da Rodovia da Soja, no Cone Sul

O DER iniciou a recuperação da Rodovia da Soja, mais uma importante via de escoamento da produção de grãos e de gado no Cone Sul de Rondônia.

A estrada tem com 84 quilômetros de extensão, ligando em dois pontos a RO-370 (também conhecida como Rodovia do Boi ou Estrada do Progresso). A rodovia do Boi tem 200 km de extensão e liga o Cone Sul à Zona da Mata.

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, disse que a equipe que está hoje na Rodovia da Soja, trabalhava na recuperação da Rodovia do Boi, de Corumbiara até o Trevo da Pedra, na região de Chupinguaia. “São duas das principais rodovias da região do Cone Sul. O período de chuvas está iniciando e precisamos deixar essas estradas em excelentes condições para o escoamento da produção”, declarou.

Os trabalhos na Rodovia da Soja são executados pela Residência Regional do DER em Colorado. Menias Henrique, residente regional, explica que os trabalhos foram iniciados na última quinta-feira, mas com poucas máquinas. “A partir de houve vamos intensificar os serviços com mais máquinas, equipamentos e servidores”, afirmou.

Frentes de Serviço

Além da Rodovia da Soja, conforme Ezequiel Neiva, a Residência Regional do DER em Colorado D’ Oeste trabalha na melhoria da Linha Zero Eixo, de Colorado a Cabixi, realizando rebaixamento de cinco morros elevados. Outra frente de serviço está concluindo o encascalhamento da Linha 11, em Cabixi.

Assentamentos

Além dos serviços realizados com maquinário e servidores próprios, explica Ezequiel Neiva, o DER trabalha na construção de estradas nos Projetos de Assentamentos (PA) Zé Bentão (nos limites dos municípios de Corumbiara e Chupinguaia), e Marantá, em Corumbiara.

Autor e foto: Assessoria