Idoso esfaqueia cobrador de ônibus após passar do local de descida

Um idoso de 70 anos foi preso na última sexta-feira (07), após esfaquear um cobrador de ônibus na Linha C-10, na zona rural de Machadinho D’Oeste (RO), no Vale do Jamari.

De acordo com a Polícia Militar (PM), depois de perceber que havia passado do local onde pretendia descer, o suspeito, que trafegava no veículo coletivo, deferiu dois golpes de faca na vítima de 20 anos. Para encerrar a agressão, o motorista do ônibus precisou entrar em luta corporal com o homem para desarmá-lo.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso teria ingerido bebida alcoólica em Machadinho D’Oeste antes de ingressar no ônibus. O suspeito tinha como destino o núcleo Amigo do Campo, mas, durante o trajeto, ele acabou adormecendo e passou do local onde iria descer. Ao perceber que estava adiante da ponto de parada, o homem se irritou, sacou uma faca e foi em direção ao cobrador do veículo de transporte. O jovem foi atingido com dois golpes na região das costas.

Ao notar a agressão, o motorista de 28 anos foi em direção ao idoso e, com a ajuda dos passageiros, conseguiu imobilizar o suspeito com uma corda e retirar a faca de suas mãos. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi solicitado para prestar os primeiros socorros ao cobrador. Depois de ser socorrida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste para receber tratamento médico.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou o idoso até a Delegacia de Polícia Civil do município, onde prestou esclarecimento ao delegado de plantão. Ele foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio.

Texto: G1/RO