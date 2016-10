Josemário Secco pretende permanecer na política

A experiência como candidato a vereador, obtendo boa votação, animou o advogado e dirigente da ACIV (Associação Comercial e Industrial de Vilhena) a continuar militando na política. “Me sinto realizado com esta experiência, que mudou a forma de eu ver a política, as pessoas e a nossa cidade. O resultado me faz acreditar que levo uma mensagem que sensibiliza os vilhenenses, e tenho certeza que posso contribuir com o desenvolvimento de Vilhena”, declarou.

O projeto político de Josemário Secco pode ser de curtíssimo prazo, pois se houver nossas eleições majoritárias ainda este ano ele declarou estar disposto a concorrer.

Filiado ao PDT, Secco conquistou 403 votos nas eleições do domingo passado. “Foi uma quantidade expressiva, uma vez que esta foi a primeira eleição da qual participei, e dispunha de pouca estrutura, Por isso, avalio que meus votos foram conscientes e politizados”. Ele lamenta apenas não ter conseguido levar sua mensagem a mais pessoas, pois tem convicção de que a maioria das pessoas que o ouviu acabou optando por votar nele. “Mas fiz campanha paralela com minha atividade profissional, e não deixei um dia sequer de comparecer ao meu escritório”, garantiu.

Sobre os planos para daqui em diante, Josemário já está trabalhando na implantação do Observatório Social na cidade, que deve começar suas atividades ainda este ano.

Ele retoma também seu cargo de dirigente principal do Comitê da Micro e Pequenas Empresas de Vilhena, assim como a função que ocupa na Associação Comercial e Industrial de Vilhena. Quanto a política, Secco diz que almeja ser candidato a prefeito, o que não aconteceu nas eleições de domingo passado porque foi convencido pelo deputado Luizinho Goebel e outros articuladores da candidatura de Eduardo Tsuru. “Mas agora é outra história, e pretende concorrer ao cargo na próxima eleição, mesmo que seja ainda este ano, caso do TSE anule o pleito realizado no dia 02 passado”, destacou.

Ele aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os que votaram nele desta vez. “Me sinto honrado por ter contado com a confiança e o apoio de tantas pessoas da nossa cidade. E é em função delas que me sinto estimulado a continuar participando da vida pública de Vilhena”, finalizou.

