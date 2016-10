Jovem fica ferida após capotar veículo na BR-435 em Cerejeiras

A Polícia Militar registrou um capotamento na BR-435 próximo ao município de Cerejeiras no final da tarde da última sexta-feira, 7. Uma mulher ficou com alguns ferimentos pelo corpo e precisou ser resgatada ao pronto atendimento do hospital municipal.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Geisianny Aparecida Ferreira conduzia um veículo Strada, de cor branca, e seguia pela rodovia sentido a Linha 3. Em determinado momento, ao realizar uma ultrapassagem a um veículo trator e retornar para sua via, veio a perder o controle da direção, saindo da pista e capotando por diversas vezes. O automóvel parou dentro de uma vala paralelo a rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima ferida a unidade hospitalar. Ela teve escoriações no joelho esquerdo, perna direita e reclamava de fortes dores na região do tórax.

Texto e fotos: Extra de Rondônia