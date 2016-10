Junior Donadon confirma oficinas do “Interlegis” para novembro; sistema transmitirá sessões

O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Junior Donadon (PSD), confirmou nesta segunda-feira, 10, a data das oficinas dos técnicos do programa “Interlegis”, do Senado Federal, em Vilhena.

O grupo ministrará as oficinas na “Cidade Clima de Rondônia” entre os dias 07 a 11 de novembro.

De acordo com o Junior Donadon, servidores da Câmara de Vereadores passarão por treinamento a respeito dos serviços tecnológicos oferecidos pelo sistema, como a implantação de um Portal Modelo, revisão dos Marcos Jurídicos (Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno) e a transmissão das sessões da Câmara Municipal.

“O principal objetivo do sistema é atender as demandas de interesse público referente à transparência das atividades da Casa de Leis. Após a implantação, todo cidadão poderá ter acesso a todas as informações do Legislativo de forma rápida e eficiente, bem como criar um canal interativo com o parlamento vilhenense”, ressaltou o vereador.

O programa “Interlegis” é fruto de convênio assinado em maio deste ano, na capital federal, Brasília, entre Junior Donadon e Paulo Viegas, diretor-adjunto do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB).

ESCOLA DO LEGISLATIVO

A Câmara de Vilhena, a partir das negociações feitas com o Interlegis, também criou a sua Escola do Legislativo.

O programa pretende atingir as Câmaras dos sete municípios do chamado Cone Sul do Estado. Mas a intenção de Júnior Donadon é fazer uma parceria com a União das Câmaras e Vereadores de Rondônia, para atingir o maior número possível de casas legislativas. “A população de Vilhena ganha com a implantação dos cursos oferecidos pela Escola do Legislativo, tudo de forma gratuita”, encerrou o parlamentar.

Texto e foto: Assessoria