PRE e NI capturam foragido de Justiça em Vilhena

Nesta segunda-feira, 10, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em conjunto com agentes militares do Núcleo de Inteligência (NI) da CRP-III, capturaram Claudinei Borges da Silva, que estava foragido do sistema prisional de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o foragido chegou numa casa na Avenida 1507, no bairro Cristo Rei, e quando percebeu a presença dos policiais que estavam no local averiguando uma situação, agiu de forma que chamou a atenção dos militares.

Ao proceder à abordagem foi constatado que contra Claudinei havia mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos, o detido foi levado para a sala da PM onde foi feito boletim de ocorrência, em seguida passou por exame de corpo de delito e foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia