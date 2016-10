Rosangela Donadon participa da solenidade de abertura do JOER 2016

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou na noite deste sábado, 08, da solenidade de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia – JOER 2016 – Fase estadual – Etapa juvenil de 15 a 17 anos, realizado no Ginásio de Esportes Jorge Teixeira de Oliveira.

Acompanhada pela prefeita recém-eleita, Rosani Donadon (PMDB), na qual fez parte da mesa de honra, juntamente com o vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM) e do ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, a deputada que vem apoiando o esporte na região disse que o JOER é um espelho para a juventude participar de competições a nível nacional.

Em seu pronunciamento na solenidade de abertura, a parlamentar parabenizou o medalhista olímpico que esteve presente no evento, o jogador de vôlei de praia e embaixador do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Emanuel Rego, pelos anos que se dedicou ao esporte, tornando-se hoje uma inspiração para muitos jovens. “A participação do Emanuel no JOER ajuda a incentivar e inspirar jovens a praticar alguma modalidade esportiva, mostra que é possível obter carreira no esporte e participar de grandes competições como uma olímpiadas”, disse a parlamentar.

Rosangela Donadon falou da importância da participação do Governo do Estado, através do governador Confúcio Moura e da Secretaria de Estado de Educação, como incentivadores do esporte. “O esporte é saúde e educação, disciplina nossos jovens, e a cada ano o Governo do Estado vem incentivando o esporte, porém, não apenas incentivando, mas principalmente investindo na nossa juventude”, reiterou.

Autor e foto: Assessoria