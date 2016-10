Só na Bença participa de V Fórum de Governadores do Brasil Central

O deputado estadual Só na Bença (PMDB), participou do Fórum de governadores formados pelos estados de Rondônia que teve como anfitrião o governador Confúcio Moura (PMDB) e os estados do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), de Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), esta junção de forças dos Estados define ações conjuntas de desenvolvimento na região e se tornam um exemplo para o país.

Para o governador Confúcio Moura, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (CBC) é a única experiência registrada até agora no federalismo brasileiro e que está servindo de inspiração para muitas unidades da federação do Nordeste e Sudeste, discutirem caminho semelhante para alavancar o desenvolvimento regional.

Só na Bença disse que o Consórcio Brasil Central tem se firmado como o fórum de avaliação e discussão dos assuntos administrativos e políticos que mais preocupam o País e que o objetivo do consórcio é de trabalhar em cooperação, especialmente nas áreas de educação, infraestrutura, logística, agricultura, energia e turismo.

O parlamentar disse, ainda que Rondônia já obteve muitos resultados práticos com adesão ao Consórcio Brasil Central, como por exemplo, a transferência de tecnologia, de softwares de um estado para outro, Goiás já cedeu tecnologia sobre previdência; o Mato Grosso do Sul já colaborou com software relativo a diários oficiais e outros programas; o vizinho Mato Grosso avançou na Assembleia Legislativa em relação à moderação das alíquotas de ICMS para o Estado de Rondônia.

Para o deputado Só na Bença, “este é um segmento cooperativista extremamente abrangente e com essa união entre os estados iremos avançar cada vez mais rumo ao desenvolvimento” finalizou Só na Bença.

Assessoria: Jean Carla Costa

Foto: Assessoria