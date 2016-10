Acadêmicos promovem “Festival de Sorvete” no Dia das Crianças

Nesta quarta-feira, 12, se comemora o Dia das Crianças e dia da Nossa Senhora de Aparecida, a Padroeira do Brasil.

Aproveitando a data festiva os alunos Administração de faculdade AVEC, sob a coordenação do professor Silvio Toledo, promoverão um “Festival de Sorvete”, com inicio às 14h.

A Asmuv será o palco desse evento direcionado a toda a família que terá distribuição de sorvete á vontade, sendo a entrada é gratuita para crianças com idade de 0 á 4 anos. Já os demais serão cobrados valores diferenciados

Os pequenos de 05 á 07 anos serão cobrados um valor de R$10,00. Já os meninos e meninas de 08 anos acima o valor cobrado é de R$15,00. Neste valor, a organização informa que está incluso o sorteio de 1 tablet para os pequeninos, brindes surpresa, dentre outras coisas.

O evento contará também com pula-pula, piscina de bolinha, castelinho, churros, pipoca e algodão doce que terão seus valores cobrados a parte.

Mais informações e aquisição de ingressos para o festival pode ser feitas através dos contatos (69) 99320-3761(falar com Arlete)/ 98146-9746 (falar com Lucas) e 98492-6601 (falar com Noéli).

O dinheiro arrecadado será revestido para a formatura da XXV turma de Administração. A festival conta com o apoio do Extra de Rondônia, Sorveteria Roma e Emerson Pinduka.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação