Ação Demolay atende mais de mil crianças em Vilhena

Aconteceu no sábado, 8/10, a 5ª Ação DeMolay em Vilhena. O evento foi realizado na escola Mariano Donadon, no bairro Jardim das Oliveiras e atendeu mais de mil crianças e adolescentes com várias atividades.

Durante toda a tarde os participantes tiveram à sua disposição assistência médica com testes de hepatite entre outros, e assistência odontológica com ensinamento de técnicas de escovação. Alunos do Senac prestaram atendimento de corte de cabelo às crianças que participaram de palestras, assistiram peças de teatro, brincaram e comeram. Ainda houve distribuição de brinquedos e várias outras atividades, tudo gratuito.

A Sicoob Credisul marcou presença no evento onde distribuiu revistas em quadrinho do Sicoobito. Além do apoio da Sicoob Credisul, o evento contou com a parceria da Biocal, Senac, Faculdade UNESC, Rotary Club e do grupo Filhas de Jó.

Sobre os DeMolay

A Ordem DeMolay é uma sociedade discreta de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, para jovens do sexo masculino de 12 aos 21 anos. É considerada a maior organização juvenil do mundo de fins filosóficos e filantrópicos já tendo iniciado desde de sua origem, mais de 2,5 milhões de jovens.

Autor e foto: José Antonio Sant’Ana